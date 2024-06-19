Экология

Волгоградцы подняли денежный вопрос на водном конгрессе в Москве

Экология 19.06.2024 19:02
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19.06.2024 19:02


В эти дни в Москве при участии министерств, ведомств и отраслей водопользования проходит восьмой Всероссийский водный конгресс. Как сообщает ИА «Высота 102», 19 июня в нем приняли участие представители Волгоградской области. В частности, о комплексном подходе к решению вопросов восстановления рек и озер в регионе рассказал глава Облкомприроды Алексей Сивокоз.  В ходе своего выступления он также озвучил проблемы, требующие рассмотрения и финансового участия федерального центра.

Напомним, что проект по восстановлению Волго-Ахтубинской поймы реализуется в Волгоградской области в рамках нацпроекта «Экология». Система научно обоснованных оздоровительных мер включает в себя расчистку основных водных артерий со строительством специальных водопропускных сооружений. 


Однако, как отметил Алексей Сивокоз, чтобы обеспечить долгосрочный эффект от проведенной работы, нужно уже сейчас предусмотреть средства на ежегодное содержание ранее восстановленных водных объектов и построенных водопропускных сооружений.

Чтобы предотвратить повторное заиливание и засорение расчищенных ериков и озер, а также обеспечить поддержание в исправном состоянии водовыпусков, нужно по аналогии с программой по лесовосстановлению, в рамках которой на постоянной основе проводятся мероприятия по компенсации выпавших по разным причинам лесных насаждений, разработать на федеральном уровне подобный механизм и для водного хозяйства. Систематически проводимые мероприятия по уборке мусора и валежника из русел расчищенных водотоков позволят сэкономить значительные средства на повторное проведение реабилитации, – подчеркнул представитель Волгоградской области.  

Также кардинальному решению проблемы обводнения Волго-Ахтубинской поймы будет способствовать строительство комплекса гидротехнических сооружений, включающего в себя канал для переброски воды из волгоградского водохранилица в Ахтубу, водорегулирующие плотины и ГЭС для выработки электроэнергии. По словам Алексея Сивокоза, комплекс, строительство которого запланировано в рамках нового федерального проекта «Вода России» , позволит не только сохранить Волго-Ахтубинскую пойму, но и решить целый ряд социально-экономических задач.

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