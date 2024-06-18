Дмитрий Прищепа продлил контракт с «Ротором»





Защитник «Ротора» Дмитрий Прищепа сегодня, 18 июня, продлил контракт с волгоградским клубом до окончания сезона 24-25, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых.

22-летний футболист выступает за волгоградцев с зимы прошлого года. Тогда он присоединился к «Ротору» на правах аренды из самарских «Крыльев Советов». По окончании чемпионата Второй лиги 23-24 остался в команде и подписал уже полноценный контракт с клубом. Игрок, действующий на позиции левого защитника, провел за сине-голубых 40 матчей, забил один гол и отдал три голевые передачи. В прошедшем чемпионате вместе с волгоградским коллективом вышел в Первую лигу, где «Ротор» выступит в следующем сезоне.



