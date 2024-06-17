Спорт

«Ротор» покинули ключевые футболисты и тренер

Спорт 17.06.2024 18:20
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17.06.2024 18:20


Четверо футболистов «Ротора», в том числе Ризван Ахмедханов, Илья Сафронов, Рамазан Гаджимурадов, Иван Шмаков и тренер по физической подготовке Яков Эрлих, сегодня, 17 июня, покинули волгоградский команду в связи с истечением сроков контрактов, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.
Напомним, вчера, 16 июня, волгоградская команда обыграла «Новосибирск» со счетом 3:1 во втором стыковом поединке у себя дома и вышла в Первую лигу по итогам двухматчевого противостояния. Все четверо футболистов внесли свой большой вклад в успех «Ротора» в прошедшем сезоне.
 
Илья Сафронов, как отмечается в заявлении «Ротора», заранее уведомил клуб о желании покинуть коллектив по окончании сезона, несмотря на сделанное ему предложение о продлении договора на улучшенных условиях. 25-летний правый вингер присоединился к сине-голубым перед стартом сезона 22-23 и провел с тех пор 55 игр и забил 17 голов, оформив  14 результативных передач. Илья также отметился хет-триком  во втором стыковом поединке на Волгоград Арене накануне против сибирского клуба и помог команде одержать важнейшую победу.
Фланговый нападающий Рамазан Гаджимурадов перешел в «Ротор» на правах аренды из «Урала» из Екатеринбурга перед стартом чемпионата 23-24. В составе сине-голубых Рамазан отметился восемью забитыми мячами и 11 голевыми передачами и стал одним из его лидеров и ключевых исполнителей.


Опорник Иван Шмаков за два проведенных года в волгоградском коллективе провел 43 матча и забил один гол. Ризван Ахмедханов на позиции атакующего полузащитника за аналогичный период забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.
 
Яков Эрлих присоединился к тренерскому штабу Алексея Стукалова летом 2022 года и продолжал работать в команде уже при других наставниках — Сергее Попкове, Олеге Сергееве и Денисе Бояринцеве.  

Новость об уходе Ильи Сафронова и Рамазана Гаджимурадова уже огорчила болельщиков. В соцсетях они выражают сожаление по этому поводу и переживают, справятся ли сине-голубые без этих игроков в первой лиге.
 
Напомним, ранее «Ротор» покинули два футболиста — защитник Сергей Зуйков, носивший звание вице-капитана, и нападающий Даниил Арсентьев. У обоих также завершились контракты с сине-голубыми.
 
Отметим, что старт Первой лиги намечен на 13 июля. После небольшого отдыха «Ротор» отправится на первые подготовительные сборы к новому чемпионату.
 
Фото: СК «Ротор»/ VK.com
 

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