Директора двух волгоградских УК осудят за 7-летнюю «карусель» с невыплатой зарплаты

В Волгограде будут судить директора двух управляющих компаний, которая почти 7 лет не платила зарплату своим сотрудникам. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, общая сумма долга по заработной плате перед работниками управляющих организаций за это время превысила 900 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемая долг погасила. Руководитель двух УК обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности). Ей грозит лишение свободы на срок до 3 лет. Дело рассмотрит Тракторозаводский районный суд.

Согласно материалам дела, в период с 2016-го по октябрь 2023 года женщина не платила зарплату сотрудникам двух УК, где была директором. Оставшиеся без денег работники увольнялись, а на их места набирали новых, которым также в определенные периоды ничего не платили.

По данным информагентства, перед судом предстанет бывший директор ООО «Планета чистоты» и ООО «УК Преображение» Светлана Тараненко. В системе СПАРК указано, что она руководила этими двумя управляющими компаниями с 17 ноября 2016 года по 8 октября 2023 года.

Известно, что свою вину женщина полностью признала.