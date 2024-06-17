Спорт

Болельщики обновили сезонный рекорд посещаемости на Волгоград Арене

Спорт 17.06.2024 14:17
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17.06.2024 14:17


Волгоградский «Ротор» накануне, 16 июня, во втором стыковом матче за выход в Первую лигу с «Новосибирском», который завершился победой подопечных Дениса Бояринцева, обновил клубный рекорд посещаемости в сезоне. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Футбольная посещаемость».

Решающую игру за повышение в классе посетили 27014 болельщиков. Это наибольшее число зрителей с 31 августа 2019-го года, когда на матч «Ротора» с московским «Торпедо» в ФНЛ на Волгоград Арену пришли 36219 человек. Кроме того, встреча с «Новосибирском» оказалась рекордной по количеству болельщиков в сезоне 23-24 во всех низших российских лигах.

Отметим, что в регулярном чемпионате Второй лиги домашние матчи с участием «Ротора» заняли первые восемнадцать мест в рейтинге посещаемости в группе «Золото». На второй позиции после стыковой игры с «Новосибирском» идет встреча волгоградцев с «Уфой» 30 июля прошлого года. Тогда на поединок на Волгоград Арену пришли 19734 зрителей.
 
Футболисты и остальные представители «Ротора» вправе ожидать, что в Первой лиге, где клуба не было последние два года, матчи с участием волгоградской команды будут собирать еще больше болельщиков на домашнем стадионе сине-голубых.
 
Фото: СК «Ротор»/ VK.com

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