Происшествия

В Волгоградской области после рейдов силовиков выдворили из страны 74 иностранца

Происшествия 15.06.2024 09:04
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15.06.2024 09:04


В Волгоградской области 74 иностранца, которые находились на территории региона нелегально, выдворили из страны. Об этом V102.RU сообщили сегодня в ГУ МВД России по региону, где подвели итоги первого этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024».

Рейды по местам работы и проживания трудовых мигрантов в Волгоградской области проводили сотрудники полиции совместно с УФСБ, региональным пограничным управлением и при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии. 

Всего было пресечено почти 500 административных правонарушений в сфере миграции. Решения о выдворении иностранцев из страны принимали суды. В ходе операции «Нелегал-2024» выявлено 16 преступлений в сфере миграции. Возбуждено 7 уголовных дел по фактам фиктивной постановки на учет иностранных граждан или лиц без гражданства.

Так, только за прошлую неделю на основании постановлений Иловлинского районного суда Волгоградской области было принудительно выдворено более 30 мигрантов. В основном это граждане Узбекистана, которые прибыли в Россию для работы и нарушили миграционные правила пребывания в стране. Вину они признали. 


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