В Волгоградской области МВД, ФСБ и Росгвардия провели облавы на нелегалов

5 июня в Городищенском и Иловлинском районах Волгоградской области прошли массовые рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Как сообщает ИА «Высота 102», проверки, организованные силами МВД, ФСБ России и Росгвардии, охватили сельхозпредприятия, а также другие места концентрации приезжих.

– В ходе рейда осуществлены проверки в отношении более трехсот иностранных граждан. По результатам выявлено 45 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, они привлечены к ответственности. Среди них 18 иностранцев осуществляли трудовую деятельность незаконно – без разрешения на работу либо патента, – рассказали журналистам в пресс-службе волгоградского ГУ МВД России.

На текущий момент правоохранители устанавливают работодателей, причастных к использованию труда нелегальных мигрантов. Бизнесменам грозит штраф до 800 тыс. рублей либо приостановка деятельности на срок от 14 до 90 дней.

Отметим, в отношении 34 задержанных нелегалов судами уже вынесены решения о выдворении. Ранее такой же рейд состоялся в Красноармейском районе Волгограда.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России