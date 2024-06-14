«А можно к нам?»: ливень с градом остудил Кировский район в Волгограде





Жителей Кировского района Волгограда порадовал неожиданный ливень с градом. Как сообщает V102.RU, проживающие на юге города волгоградцы начали массово делится видео в местных телеграм-каналах.







Как отмечают пользователи соцсетей, град размером с горох вперемешку с крупными каплями дождя прошелся не по всему району, а лишь выборочно. Измученным жарой жителям других районов Волгограда приходится лишь позавидовать в комментариях.

- Подгоните тучу к Краснооктябрьскому району пожалуйста, особенно к Возрождению, дождя не было хорошего месяца 2, умираем и мы и растения, - призывают непогоду жители города.

Видео: Короче, Волгоград / Telegram