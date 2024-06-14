Над Волгоградской областью силы ПВО ночью сбили два беспилотника

В Волгоградской области пресечена очередная атака беспилотных летательных аппаратов, сообщает V102.RU со ссылкой на Минобороны РФ.

— В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Волгоградской области, — сообщили в военном ведомстве.

Уточняется, что атаки также пресечены в небе над Белгородским, Воронежским, Курским, Ростовским регионами и Крымом.

Напомним, в мае 2024 года губернатор Бочаров сообщил об атаке БПЛА на Волгоградский НПЗ.

Фото: архив ИА «Высота 102»