Губернатор Бочаров сообщил об атаке БПЛА на Волгоградский НПЗ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утром 12 мая сообщил о новой атаке украинскими беспилотниками по инфраструктуре региона. По его словам, минувшей ночью из-за падения БПЛА произошло возгорание на территории Волгоградского НПЗ на юге областного центра.
- Ночью 12 мая силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание, - сообщил Бочаров.
Он также добавил, что к ликвидации возгорания оперативно преступили пожарные расчёты — пожар ликвидирован.
- Жертв нет, - уточнил Бочаров.
В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщают, что вызов поступил в Красноармейский район в 02.25 после атаки беспилотниками.
- Благодаря профессиональным действиям сотрудников пожарно-спасательных подразделений пожар был локализован, а затем и ликвидирован в кратчайшие сроки, - комментируют в главке.