Губернатор Бочаров сообщил об атаке БПЛА на Волгоградский НПЗ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утром 12 мая сообщил о новой атаке украинскими беспилотниками по инфраструктуре региона. По его словам, минувшей ночью из-за падения БПЛА произошло возгорание на территории Волгоградского НПЗ на юге областного центра.

- Ночью 12 мая силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание, - сообщил Бочаров.