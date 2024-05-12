Происшествия

Губернатор Бочаров сообщил об атаке БПЛА на Волгоградский НПЗ

Происшествия 12.05.2024 05:57
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12.05.2024 05:57

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утром 12 мая сообщил о новой атаке украинскими беспилотниками по инфраструктуре региона. По его словам, минувшей ночью из-за падения БПЛА произошло возгорание на территории Волгоградского НПЗ на юге областного центра. 

- Ночью 12 мая силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание, - сообщил Бочаров. 

Он также добавил, что к ликвидации возгорания оперативно преступили пожарные расчёты — пожар ликвидирован. 

- Жертв нет, - уточнил Бочаров. 

В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщают, что вызов поступил в Красноармейский район в 02.25 после атаки беспилотниками.

- Благодаря профессиональным действиям сотрудников пожарно-спасательных подразделений пожар был локализован, а затем и ликвидирован в кратчайшие сроки, - комментируют в главке.

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