Вой сирены разбудил жителей юга Волгограда в ночь на 10 июня





Жители Красноармейского района Волгограда сообщают о тревоге, прозвучавшей минувшей ночью в промышленной зоне. По информации горожан, сирена разбудила их вскоре после полуночи.

– Снова, только легли спасть, услышали сирену. Вышли на балкон, чтобы посмотреть, что происходит, однако небо было чистым. Ничего тревожного не заметили. Вполне вероятно, снова учебная тревога, – пишут волгоградцы в социальных сетях.

На утро Министерство обороны РФ не сообщало о происшествиях в Волгоградской области. В правоохранительных органах ИА «Высота 102», сообщили, что чрезвычайных происшествий в южном районе Волгограда минувшей ночью зафиксировано не было.