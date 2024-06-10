Происшествия

Вой сирены разбудил жителей юга Волгограда в ночь на 10 июня

Происшествия 10.06.2024 07:55
0
10.06.2024 07:55


Жители Красноармейского района Волгограда сообщают о тревоге, прозвучавшей минувшей ночью в промышленной зоне. По информации горожан, сирена разбудила их вскоре после полуночи. 

Снова, только легли спасть, услышали сирену. Вышли на балкон, чтобы посмотреть, что происходит, однако небо было чистым. Ничего тревожного не заметили. Вполне вероятно, снова учебная тревога, – пишут волгоградцы в социальных сетях. 

На утро Министерство обороны РФ не сообщало о происшествиях в Волгоградской области. В правоохранительных органах ИА «Высота 102», сообщили, что чрезвычайных происшествий в южном районе Волгограда минувшей ночью зафиксировано не было. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
10.06.2024 10:31
Происшествия 10.06.2024 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.06.2024 20:43
Происшествия 09.06.2024 20:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.06.2024 20:11
Происшествия 09.06.2024 20:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.06.2024 16:55
Происшествия 09.06.2024 16:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.06.2024 13:14
Происшествия 09.06.2024 13:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.06.2024 11:35
Происшествия 09.06.2024 11:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.06.2024 11:08
Происшествия 09.06.2024 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.06.2024 20:50
Происшествия 08.06.2024 20:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.06.2024 10:22
Происшествия 08.06.2024 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.06.2024 08:30
Происшествия 08.06.2024 08:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.06.2024 23:32
Происшествия 07.06.2024 23:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.06.2024 21:31
Происшествия 07.06.2024 21:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.06.2024 19:55
Происшествия 07.06.2024 19:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.06.2024 18:15
Происшествия 07.06.2024 18:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.06.2024 13:41
Происшествия 07.06.2024 13:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:09
Поджигателю человека отказались смягчить приговор в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:37
Вице-капитан «Ротора» Сергей Зуйков покинет клуб в ближайшее времяСмотреть фотографии
11:36
В Волгограде экс-консультанту Госстройнадзора грозит срок за крупную взяткуСмотреть фотографии
11:25
Губернатор поручил чиновниками включить фонтаны и фонтанчики из-за беспощадной жарыСмотреть фотографии
11:21
Волгоградца будут судить за обезображенное лицо посетителя кафеСмотреть фотографии
10:31
Двухлетний малыш выпал с москитной сеткой с 7 этажа в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:03
В Волгоградской области «‎воскресили» 298 кг говядиныСмотреть фотографии
09:03
Клещи идут на рекорд по нападениям на волгоградцевСмотреть фотографии
08:50
Всего 10 пляжей откроют летом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:03
Волгоградцев ждет «прерванная» рабочая неделя из-за Дня РоссииСмотреть фотографии
07:55
Вой сирены разбудил жителей юга Волгограда в ночь на 10 июняСмотреть фотографии
21:29
В Волгограде на Тулака скотчем отремонтировали ограждение автомобильного мостаСмотреть фотографии
20:43
В Волжском водитель «Жигулей» устроил дрифт на оживлённом перекрёсткеСмотреть фотографии
20:11
Волгоградец под покровом ночи порезал колеса трех автомобилей: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:08
Выстоял в страшных боях, но не выдержал большой стройки: как жил исчезнувший с лица земли поселок РынокСмотреть фотографии
18:43
В Волгоградской области опубликован ТОП редких имён новорожденныхСмотреть фотографии
18:04
Золотой метр: в России на четверть подорожала стоимость квартир в новостройкахСмотреть фотографии
17:19
«Светлые волосы и голубые глаза»: подозрительный мужчина со сладостями напугал жителей УрюпинскаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:15
Бастрыкин потребовал проверить условия проживания многодетной семьиСмотреть фотографии
16:55
Под Волгоградом вернули в интернат четырёх убежавших девочек-подростковСмотреть фотографии
16:25
Под Волгоградом село Горноводяное десять дней выживает без водоснабженияСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде на благоустройство территории онкодиспансера потратят 46 млн рублейСмотреть фотографии
14:43
Волгоградский «Ротор» проведет подготовку к матчу с «Новосибирском» на выездеСмотреть фотографии
14:08
В Волгограде новая рабочая неделя начнётся с 6-балльной магнитной буриСмотреть фотографии
13:24
В Волгограде ищут родных потерявшей дорогу домой 90-летней бабушкиСмотреть фотографии
13:14
Закупились водой и продуктами: в Дубовке заметили сбежавших из детдома подростковСмотреть фотографии
12:33
Не прошло и 18 лет: в России пообещали синхронизировать школьную программу с заданиями ЕГЭСмотреть фотографии
12:06
Временную схему движения введут на трассе через Волго-Ахтубинскую поймуСмотреть фотографии
11:35
В Волжском разыскивают водителя, сбившего школьника на ул. ХарламоваСмотреть фотографии
11:11
Пропавшего велосипедиста нашли повешенным на дереве под ВолгоградомСмотреть фотографии
 