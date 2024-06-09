Расследования

Бастрыкин потребовал проверить условия проживания многодетной семьи

Расследования 09.06.2024 17:15
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09.06.2024 17:15


Глава СК РФ откликнулся на обращение многодетной матери, которой после расселения из аварийного жилья предоставили квартиру без надлежащих условий. Как сообщили V102.RU в центральном аппарате ведомства, женщина пожаловалась, что помещение не было оборудовано для нужд ее ребенка-инвалида, а также расположено на большом расстоянии от образовательных учреждений. Неоднократные обращения волгоградки не принесли никаких результатов. 

Выяснилось, что в 2022 году женщине с пятью сыновьями, один из которых имеет инвалидность, было предоставлено малогабаритное жилье. После неоднократных обращений в компетентные органы ей было предложено лишь повторно встать на учет и ожидать своей очереди. После этого многодетная мать обратилась в приемную председателя ведомства в социальных сетях. 

После обращения гражданки председателем был затребован доклад о предварительных результатах расследования уголовного дела у руководителя регионального управления Василия Семенова. 

Напомним, об ужасах в общежитии, в котором ранее проживала мать со своими детьми, в Тракторозаводском районе V102.RU сообщало неоднократно. После множества публикаций в СМИ по иску прокурора сроки  расселения были сокращены, хотя власти собирались окончательно освободить развалившееся здание лишь к 2026 году. 

Фото: Google Карты

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