Общество

Жуткую общагу в Волгограде расселят по ускоренному варианту

Общество 29.08.2023 12:26
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29.08.2023 12:26


Срок расселения аварийного общежития сокращен по иску прокурора. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в 2021 году дома №6 по ул. Дегтярева был признан аварийным и подлежащим сносу. В этом же году в результате обследования дома эксперты установили факт наличия угрозы жизни и здоровью проживающих в нем граждан.

Однако расселить жильцов аварийного здания власти собирались  лишь в 2026 году.

– При этом в ходе непосредственного обследования дома с привлечением специалистов прокуратурой района подтвержден факт не только наличия угрозы жизни и здоровья жильцов, но и обрушения основных конструктивных элементов, - пояснили в надзорном органе.

Центральный районный суд Волгограда учел аргументы прокуратуры и удовлетворил иск. По мере вступления судебного решения в законную силу прокуратурой будет проконтролировано его исполнение.

Напомним, об ужасах жизни в общежитии в Тракторозаводском районе V102.RU сообщало неоднократно.

В здании неоднократно происходили потопы и пожары. Стены в кишащем насекомыми и грызунами общежития уже давно и намертво покрылись грибком, из стен выпадали кирпичи. Еще пять лет назад жители стали требовать признания общежития аварийным, однако чиновники до последнего считали, что жить в нем вполне сносно. Однако на приглашение жильцов переехать к ним и на себе ощутить все прелести существования в разваливающемся здании не отреагировали.

В мае этого года с отчаявшимися жильцами встретился заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть. После этого у горожан появилась надежда на скорое переселение.

Фото V102.RU

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