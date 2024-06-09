В Волжском разыскивают водителя, сбившего школьника на ул. Харламова





8 июня в Волжском произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Как сообщает ИА «Высота 102», автомобиль сбил школьника на велосипеде и скрылся с места столкновения.

- В 18:45 неустановленный водитель, двигаясь по дворовой территории напротив дома №4 по ул. Харламова, совершил наезд на 9-летнего велосипедиста. После чего водитель автомобиля с места ДТП скрылся, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате столкновения несовершеннолетний получил травмы и был вынужден обратиться за медицинской помощью. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции ведут розыск водителя, скрывшегося с места происшествия.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»