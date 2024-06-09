В ГАИ назвали виновника жесткого ДТП на перекрестке под Волгоградом





В Волжском опубликованы подробности столкновения двух легковых автомобилей. ДТП произошло на перекрёстке ул. Карбышева и ул. Александрова 8 июня.

- 16:40, 55-летний водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz напротив дома № 95 по ул. Карбышева при проезде на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с автомобилем LADA Granta под управлением 21-летнего водителя, — рассказали журналистам ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Напомним, накануне в социальных сетях была опубликована видеозапись с уличных камер видеонаблюдения. На кадрах запечатлён момент жуткого столкновения. От сильнейшего удара одна из легковушек несколько раз опрокинулась и отлетела на обочину.

Во время столкновения водитель LADA Granta получил серьёзные травмы и был госпитализирован в ближайшую больницу.

Фото: Powernet