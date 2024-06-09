Расследования

Пропавшего велосипедиста нашли повешенным на дереве под Волгоградом

Расследования 09.06.2024 11:11
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09.06.2024 11:11


В Михайловском районе Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства смерти 19-летнего велосипедиста Глеба Куртова. Как стало известно ИА «Высота 102», молодого человека обнаружили мертвым в полукилометре от поселка Отрадное.

По информации собственных источников информагентства, юношу нашли повешенным на дереве в лесном массиве накануне, 8 июня. 

В настоящее время труп направлен на экспертизу. Предположительно, насильственных следов на теле юноши не было обнаружено. 

Напомним, Глеб вышел из дома еще 30 мая и после этого о его местонахождении ничего не было известно. Тогда молодой человек уехал из дома на красно-белом велосипеде. 

Фото: «Лиза Алерт»

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