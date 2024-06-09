Пропавшего велосипедиста нашли повешенным на дереве под Волгоградом





В Михайловском районе Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства смерти 19-летнего велосипедиста Глеба Куртова. Как стало известно ИА «Высота 102», молодого человека обнаружили мертвым в полукилометре от поселка Отрадное.



По информации собственных источников информагентства, юношу нашли повешенным на дереве в лесном массиве накануне, 8 июня.

В настоящее время труп направлен на экспертизу. Предположительно, насильственных следов на теле юноши не было обнаружено.

Напомним, Глеб вышел из дома еще 30 мая и после этого о его местонахождении ничего не было известно. Тогда молодой человек уехал из дома на красно-белом велосипеде.



Фото: «Лиза Алерт»