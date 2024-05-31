



В Волгоградской области разыскивают молодого человека, который пропал 30 мая в поселке Отрадное Михайловского района. Как сообщили V102.RU волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» что 19-летний Глеб Куртов вышел из дома, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, русые волосы, карие глаза.

В день исчезновения на Глебе были одеты синяя камуфляжная майка, серые сандали и зеленая камуфляжная кепка.

Уехал молодой человек из дома на красно-белом велосипеде.

Всем, кому что-то известно о местонахождении Глеба Куртова, просьба сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Фото: «Лиза Алерт»