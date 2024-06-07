Спорт

Волгоградский «Ротор» 8 июня на выезде сыграет с «Уфой»

Спорт 07.06.2024 21:55
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07.06.2024 21:55


Волгоградский «Ротор» завтра, 8 июня, проведет матч 18-го тура Второй лиги группы «Золото» на выезде с «Уфой». Это будет заключительная игра основного этапа чемпионата. Начало встречи в 15.00 по московскому времени, сообщает V102.RU.

В прошлом поединке сине-голубые на домашнем стадионе обыграли «Новосибирск» с минимальным счетом 1:0. Эта победа позволила команде прервать безвыигрышную четырехматчевую серию. Вероятно, что одним из составляющих успеха в матче на Волгоград Арене можно считать эмоциональный подъем с приходом нового главного тренера Дениса Бояринцева, возглавившего «Ротор» 28 мая.

Пятидневный тренировочный цикл до игры с коллективом из Сибири позволил 46-летнему специалисту немного психологически раскрепостить футболистов и сделать некоторые тактические изменения, например, выдвинуть Сафронова на позицию второго нападающего. К слову, именно Илья поучаствовал в единственной голевой атаке во встрече 3 июня, отдав результативный пас на одного из ключевых исполнителей сине-голубых Рамазана Гаджимурадова, который технично разобрался с обороной соперников и неотразимо пробил в дальний верхний угол. Но в матче с «Новосибирском», к сожалению, серьезную травму получил Даниил Арсентьев и был заменен еще в самом начале. Вместо него на поле вышел Глеб Шильников.  

Перед заключительным туром «Ротор» имеет 24 очка и занимает четвертое место. Выше в турнирной таблице волгоградцы уже не поднимутся, а их дальнейшая судьба будет решаться в параллельном матче столичного «Велеса» и «Краснодара-2». Для продолжения борьбы за выход в Первую лигу «Ротору» нужно, чтобы московская команда не проиграла кубанцам. В таком случае «Краснодар-2», который возглавляет Олег Веретенников, вылетит в «Серебро» и лишится возможности сразиться за повышение в классе. И право сыграть в переходных матчах за оставшуюся путевку в Первую лигу перейдет волгоградскому коллективу как третьей команде осеннего этапа чемпионата.

Интересно, что судьба второго места уже весенне-летней части первенства завтра решится в очном противостоянии «Новосибирска» и песчанокопской «Чайки». Клуб из Ростовской области опережает своих прямых конкурентов на один балл и им достаточно не проиграть на выезде, чтобы выйти в Первую лигу напрямую. В таком случае «Новосибирск» останется на третьей позиции и станет потенциальным соперником «Ротора» в стыковых матчах, которые пройдут 12 и 16 июня на домашних полях обеих команд.

«Уфа» под руководством Евгения Харлачева  в прошлом туре разгромила «Краснодар-2» в гостях со счетом 4:0 и, набрав 32 очка, обеспечила себе победу в чемпионате досрочно. После игры с «Ротором» башкирскому клубу вручат кубок и золотые медали за викторию в турнире. Но вне зависимости от турнирных раскладов нет сомнений, что волгоградские футболисты завтра будут играть только на победу. Напомним,  в первом круге «Уфа» обыграла сине-голубых на их стадионе со счетом 1:0. Единственный  гол тогда оказался на счету Миграна Агеяна во втором тайме. Поэтому желание взять реванш за поражение 3 марта явно будет присутствовать у игроков «Ротора».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» VK.com

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