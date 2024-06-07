Суд разлучил две семейные пары, воровавшие в Волгограде деньги у стариков





Дзержинский районный суд Волгограда огласил приговор преступной группе, которая под видом сотрудников газовой компании похищала деньги из квартир пенсионеров. Как сообщили V102.RU в пресс-службе райсуда, в зависимости от роли каждого участники группы признаны виновными в краже чужого имущества группой лиц по предварительному сговору - п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Из материалов дела следует, с ноября 2021 года по май 2022 года Артём Лысанов, Анастасия Инькова, Александр Борисов и Кристина Лысанова под руководством главы банды Вячеслава Инькова похищали деньги у пожилых волгоградцев, проникая к ним в дома под видом сотрудников газовой компании. Фигуранты расчетливо искали квартиры с жильцами преклонного возраста.

Как сообщает ИА «Высота 102» из преступной пятерки четверо ее участников являются друг другу ближайшими родственниками. Так, Артем и Кристина Лысановы – муж и жена, супругами также приходятся друг другу Анастасия и Вячеслав Иньковы.

Рассмотрев материалы уголовного дела, Дзержинский районный суд разлучил криминальные семейные пары на срок от двух до четырех лет. Так, Вячеславу Инькову как организатору преступной группы судом назначено 4 года 6 месяцев в колонии общего режима, Лысанов приговорен к 4 годам колонии. Инькова получила 3,6 года колонии общего режима, Борисов – 2 года и 6 месяцев, Лысанова – 2 года и 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.