Расследования

Суд разлучил две семейные пары, воровавшие в Волгограде деньги у стариков

Расследования 07.06.2024 12:32
0
07.06.2024 12:32


Дзержинский районный суд Волгограда огласил приговор преступной группе, которая под видом сотрудников газовой компании похищала деньги из квартир пенсионеров. Как сообщили V102.RU в пресс-службе райсуда, в зависимости от роли каждого участники группы признаны виновными в краже чужого имущества группой лиц по предварительному сговору - п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Из материалов дела следует, с ноября 2021 года по май 2022  года Артём Лысанов, Анастасия Инькова, Александр Борисов и Кристина Лысанова под руководством главы банды Вячеслава Инькова похищали деньги у пожилых волгоградцев, проникая к ним в дома под видом сотрудников газовой компании. Фигуранты расчетливо искали квартиры с жильцами преклонного возраста. 

Как сообщает ИА «Высота 102» из преступной пятерки четверо ее участников являются друг другу ближайшими родственниками. Так, Артем и Кристина Лысановы – муж и жена, супругами также приходятся друг другу Анастасия и Вячеслав Иньковы.  

Рассмотрев материалы уголовного дела, Дзержинский районный суд разлучил криминальные семейные пары на срок от двух до четырех лет. Так, Вячеславу Инькову как организатору преступной  группы судом назначено 4 года 6 месяцев в колонии общего режима, Лысанов приговорен к 4 годам колонии. Инькова получила 3,6 года колонии общего режима, Борисов – 2 года и 6 месяцев, Лысанова – 2 года и 6 месяцев. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
07.06.2024 11:30
Расследования 07.06.2024 11:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2024 11:04
Расследования 07.06.2024 11:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2024 10:32
Расследования 07.06.2024 10:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2024 07:39
Расследования 07.06.2024 07:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2024 19:45
Расследования 06.06.2024 19:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2024 18:53
Расследования 06.06.2024 18:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2024 17:33
Расследования 06.06.2024 17:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2024 17:15
Расследования 06.06.2024 17:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2024 10:59
Расследования 06.06.2024 10:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2024 09:55
Расследования 06.06.2024 09:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.06.2024 15:39
Расследования 05.06.2024 15:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.06.2024 13:54
Расследования 05.06.2024 13:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.06.2024 13:22
Расследования 05.06.2024 13:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.06.2024 09:24
Расследования 05.06.2024 09:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.06.2024 06:50
Расследования 05.06.2024 06:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:41
«Взорвался аккумулятор»: медицинский УАЗ вспыхнул на дороге в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:32
Суд разлучил две семейные пары, воровавшие в Волгограде деньги у стариковСмотреть фотографии
12:17
На Украине погиб 21-летний контрактник из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:50
Названа предварительная причина крупного пожара на мусорном полигоне под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:46
Подростки на квадроцикле пострадали от удара о дерево под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:41
Tele2, Т-Банк и Т-Мобайл договорились о сотрудничестве в противодействии мошенничествуСмотреть фотографии
11:30
Оскорбившую русских цыганку в Волгограде прогнали со съемной квартирыСмотреть фотографии
11:28
МЧС: до конца суток 7 июня Волгоград и область ждет шторм с градомСмотреть фотографии
11:24
ФСБ задержала волгоградца за спонсирование ИГИЛ*Смотреть фотографииCмотреть видео
11:04
Волгоградское УФАС выявило картель утилизаторов медотходовСмотреть фотографии
10:39
«Меня спровоцировали, так сказать»: оскорбившая русских цыганка извинилась на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:32
Монтажник сорвался с высоты при отделке волгоградского цирка. Возбуждено делоСмотреть фотографии
09:59
Крупный пожар тушат на полигоне твердых отходов под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:39
Волгоградца наказали рублем за выброшенные в кусты отходы благоустройстваСмотреть фотографии
09:17
У остановки в Волгограде утром сгорела иномарка: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
07:39
Угрожавший убийством волгоградской судье Мелконян вновь захотел на свободуСмотреть фотографии
06:31
Фонд капремонта в Волгограде удачно сэкономил на аудиторской проверкеСмотреть фотографии
22:32
В Волгограде Валерий Ростовщиков вновь выдвинут на должность омбудсменаСмотреть фотографии
21:04
Это розыгрыш? В Камышине автолюбители сняли на видео бегущего по дороге оленяСмотреть фотографии
20:45
Конфликту жителей Волгограда с цыганами дадут оценку в СУ СКРСмотреть фотографии
20:09
«Не ждите, на маршруте почти никого»: в Волгограде новые троллейбусы не выдержали испытания жаройСмотреть фотографии
19:45
В Волгограде цыгане на видео заявили, что они думают о русскихСмотреть фотографииCмотреть видео
18:53
Волгоградке за 20 лет недоплатили 1,1 млн рублей пенсииСмотреть фотографии
18:47
Полиция назвала причину массового ДТП с дагестанским автобусом в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:06
Проехал 8,5 тыс. км: собравший массовое ДТП автобус с мая продавали на AvitoСмотреть фотографии
17:33
Волгоградца оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию армии в соцсетяхСмотреть фотографии
17:29
«Ваши пороки – их тайная сила»: 24 июня премьера откровенной драмы «Чистые» на Wink.ruСмотреть фотографии
17:15
СК назвал виновника массовой аварии с автобусом из ДагестанаСмотреть фотографии
16:39
Момент массового ДТП с автобусом в Волгограде сняли камеры видеонаблюденияСмотреть фотографииCмотреть видео
16:38
Опубликован фоторепортаж с места массового ДТП с дагестанским автобусом в ВолгоградеСмотреть фотографии
 