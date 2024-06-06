Конфликту жителей Волгограда с цыганами дадут оценку в СУ СКР

В Волгограде сотрудниками следственного отдела по Краснооктябрьскому району регионального СУ СКР организована проверка по факту конфликта местных жителей с цыганами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства вечером 6 июня.

– В результате мониторинга средств массовой информации выявлены публикации, в которых сообщается, что группа лиц, предположительно цыганской национальности, находясь возле одного из магазинов в Краснооктябрьском районе Волгограда, нарушали общественный порядок, проявляя явное неуважение к жителям Волгограда и оскорбляя их по национальному признаку, – сообщили в пресс-службу управления. – С целью установления всех обстоятельств организовано проведение доследственной проверки по ст.213 УК РФ – хулиганство. По результатам проверки следователями будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел днем 6 июня около сетевого магазина на ул. 39-й Гвардейской. В ходе словесной перепалки цыганка высказала свое пренебрежительное отношение к русским. Доказательством этого служат видеокадры, опубликованные очевидцами в телеграм-каналах.