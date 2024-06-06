В Волгограде из-за массового ДТП частично перекрыта Вторая продольная магистраль





6 июня в Советском районе Волгограда на Университетском проспекте произошло массовое ДТП с участием девяти автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, авария на главной транспортной артерии города спровоцировала возникновение огромной пробки. Сотрудниками ГИБДД организована временная схема движения по одной из сторон дороги.

По информации сервиса «Яндекс.Карты», на текущий момент затор растянулся на 3,5 километра: от перекрёстка Университетского проспекта с ул. Тормосиновской до границы с Ворошиловским районом.

Отметим, судя по видеокадрам с места событий, среди участников ДТП есть пострадавшие. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, медики и специалисты МЧС.