



В Советском районе Волгограда днем 6 июня произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей, в числе которых, сообщают очевидцы, легковые машины, автобус и грузовик.







По информации жителей Волгограда, столкновение произошло на Университетском проспекте – напротив администрации Советского района. Судя по кадрам, среди участников дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшие.

– Вообще не понятно, что произошло, но на Второй продольной разбились девять машин. До перекрестка стоят столкнувшиеся машина такси и Mitsubishi. Рядом с кроссовером находилась девочка. Судя по всему, она ударилась головой, – описывают волгоградцы последствия ДТП. – А уже за перекрестком еще семь разбитых автомобилей: несколько кроссоверов, автобус, большегруз и фургон. При этом Range Rover, который, похоже, столкнулся с автобусом, частично повис на отбойнике.

Волгоградцы замечают, что именно благодаря ограждению дорожно-транспортное происшествие на Второй продольной не собрало большего количества участников.

– Если бы Range Rover вылетел на встречку, было бы куда больше пострадавших, – предполагают волгоградцы.

Очевидцы также сообщают, что бригадами скорой помощи с места происшествия были эвакуированы в больницы двое детей.

В настоящее время на месте ДТП работают полицейские. Информация о происшествии уточняется ИА «Высота 102» в экстренных службах города.

Видео, фото: Волгоградский чат / t.me, «Волгоград на колесах» / t.me