Под Волгоградом селянка заработала 200 тыс. рублей на выдуманных индюках и свиньях





Прокуратурой Николаевского района Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней жительницы села Солодушино, которая подозревается в мошенничестве при получении соцвыплат в крупном объеме. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора по региону Оксана Черединина, жительница села провернула аферу с фиктивным приобретением сельскохозяйственных животных на 200 тысяч рублей.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что 17 февраля прошлого года между местным центром соцзащиты и женщиной был заключен социальный контракт на предоставление госпомощи семье на приобретение свиней, индюков и гусей. Однако же, получив деньги, женщина решила распорядиться ими по своему усмотрению.

– На основании материалов проверки прокуратуры Николаевского района в отношении женщины и ее сожителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, - сообщила информагентству Оксана Черединина. - Расследование данного уголовного дела взято районной прокуратурой на контроль.