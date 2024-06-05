Происшествия

В Волгоградской области сотрудницу Яндекс Маркета осудят за воровство промокодов

Происшествия 05.06.2024 13:27
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05.06.2024 13:27


Прокуратурой Волгоградской области утверждено уголовное дело в отношении жительницы Тулы. Как сообщает ИА «Высота 102», в 2022 году, работая в Камышине специалистом дистанционного контактного центра, женщина решила нажиться за счёт чужих промокодов.

– Используя свое служебное положение, в период с мая по август 2022 года она неправомерно осуществляла доступ к компьютерной информации, внося недостоверные сведения о выдаче гражданам промокодов на скидки в размере от 700 рублей до 5 000 рублей, – рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Как выяснилось во время следствия, используя чужие данные, женщина с ощутимым дисконтом приобретала различные товары. Ущерб от действий сотрудницы контактного центра составил 500 тыс. рублей.

Отметим, свою вину подозреваемая частично признала и даже компенсировала убытки маркетплейса. За неправомерный доступ к компьютерной информации, а также мошенничество ей грозит до 6 лет тюрьмы. Уголовное дело будет рассмотрено Камышинским районным судом.

Как сообщает ИА «Высота 102», неприятный случай произошел в структуре маркетплейса Яндекс Маркет. 

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