



Прокуратурой Волгоградской области утверждено уголовное дело в отношении жительницы Тулы. Как сообщает ИА «Высота 102», в 2022 году, работая в Камышине специалистом дистанционного контактного центра, женщина решила нажиться за счёт чужих промокодов.

– Используя свое служебное положение, в период с мая по август 2022 года она неправомерно осуществляла доступ к компьютерной информации, внося недостоверные сведения о выдаче гражданам промокодов на скидки в размере от 700 рублей до 5 000 рублей, – рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Как выяснилось во время следствия, используя чужие данные, женщина с ощутимым дисконтом приобретала различные товары. Ущерб от действий сотрудницы контактного центра составил 500 тыс. рублей.

Отметим, свою вину подозреваемая частично признала и даже компенсировала убытки маркетплейса. За неправомерный доступ к компьютерной информации, а также мошенничество ей грозит до 6 лет тюрьмы. Уголовное дело будет рассмотрено Камышинским районным судом.

Как сообщает ИА «Высота 102», неприятный случай произошел в структуре маркетплейса Яндекс Маркет.