В Михайловке водитель Hyundai Solaris «нокаутировал» мотоциклиста

4 июня в Волгоградской области произошло очередное ДТП с участием мотоциклиста. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз столкновение произошло в Михайловке.

- В 19:00 37-летняя водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигаясь по ул. 2-я Краснознаменская со стороны ул. Мичурина г. Михайловки, не убедилась в безопасности маневра и совершила столкновение с мотоциклом Honda Hornet под управлением 27-летнего водителя, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате столкновения водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен медиками в местную больницу

Отметим, на прошлой неделе в Волгограде произошла целая серия похожих происшествий. Одно из недавних – наезд на мотоцикл в районе остановки «ЦПКиО».

Фото:ГУ МВД России по Волгоградской области