В Центральном районе Волгограда сегодня вечером, 31 мая, неизвестный водитель на Hyundai Solaris предположительно серого цвета снес на перекрестке проспекта имени В. И. Ленина и улицы Глазкова в районе остановки «ЦПКиО» мотоциклиста и скрылся, сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев.

— Мотоциклист ехал со стороны Краснооктябрьского района в центр. Solaris поворачивал налево, снес его и уехал, тут же дал по газам во дворы. Оттуда он мог выехать со стороны облсуда или бани. Его искали, но безрезультатно, — рассказал непосредственный очевидец ДТП.





Корреспондент информагентства пообщался с пострадавшим байкером. Молодой человек рассказал, что он ехал четко по правилам и на разрешающий сигнал светофора:

— То, что он резко повернул — стало для меня большой неожиданностью. Я кувыркнулся на асфальт. Приезжала скорая, оказали первую помощь. Свезло левую ногу. Надеюсь, что этого беспредельщика найдут.





На месте происшествия работают сотрудники ДПС. На асфальте на полосе для движения общественного транспорта разбросаны детали мотоцикла и скрывшейся иномарки.

Фото: ИА «Высота 102»

