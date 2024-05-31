Происшествия

«Он снес его и уехал»: в Волгограде у остановки «ЦПКиО» неизвестный сбил мотоциклиста

Происшествия 31.05.2024 23:03
0
31.05.2024 23:03


В Центральном районе Волгограда сегодня вечером, 31 мая, неизвестный водитель на Hyundai Solaris предположительно серого цвета снес на перекрестке проспекта имени В. И. Ленина и улицы Глазкова в районе остановки «ЦПКиО» мотоциклиста и скрылся, сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев. 

— Мотоциклист ехал со стороны Краснооктябрьского района в центр. Solaris поворачивал налево, снес его и уехал, тут же дал по газам во дворы. Оттуда он мог выехать со стороны облсуда или бани. Его искали, но безрезультатно, — рассказал непосредственный очевидец ДТП.


Корреспондент информагентства пообщался с пострадавшим байкером. Молодой человек рассказал, что он ехал четко по правилам и на разрешающий сигнал светофора: 

— То, что он резко повернул — стало для меня большой неожиданностью. Я кувыркнулся на асфальт. Приезжала скорая, оказали первую помощь. Свезло левую ногу. Надеюсь, что этого беспредельщика найдут. 

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. На асфальте на полосе для движения общественного транспорта разбросаны детали мотоцикла и скрывшейся иномарки. 

Фото: ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
31.05.2024 19:35
Происшествия 31.05.2024 19:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.05.2024 12:35
Происшествия 31.05.2024 12:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.05.2024 11:34
Происшествия 31.05.2024 11:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.05.2024 09:43
Происшествия 31.05.2024 09:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2024 21:43
Происшествия 30.05.2024 21:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2024 20:45
Происшествия 30.05.2024 20:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2024 15:03
Происшествия 30.05.2024 15:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2024 14:44
Происшествия 30.05.2024 14:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2024 13:47
Происшествия 30.05.2024 13:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2024 13:23
Происшествия 30.05.2024 13:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2024 13:20
Происшествия 30.05.2024 13:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2024 10:06
Происшествия 30.05.2024 10:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2024 09:38
Происшествия 30.05.2024 09:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.05.2024 15:07
Происшествия 29.05.2024 15:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.05.2024 12:08
Происшествия 29.05.2024 12:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

23:03
«Он снес его и уехал»: в Волгограде у остановки «ЦПКиО» неизвестный сбил мотоциклистаСмотреть фотографии
21:56
В Москве мощный ливень топит транспорт, улицы и дорогиСмотреть фотографии
21:07
В Волжском первый молодежный фестиваль открыли масштабным флешмобом: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:18
Затопленный после капремонта дом в Волгограде заметили из МосквыСмотреть фотографии
19:35
В офисе ТРЦ Волгограда нашли мертвой менеджераСмотреть фотографии
18:58
Град и дожди: в Волгограде и области объявили штормовое предупреждениеСмотреть фотографии
18:27
«Будет в разы больше»: Волгоградскую область раньше срока атаковала оголодавшая мошкаСмотреть фотографии
17:50
Жителю Калмыкии грозит 5 лет за ложное минирование автовокзала в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:25
В России могут разрешить использовать голоса умерших без согласия близкихСмотреть фотографии
16:56
В Волгограде водителям мусоровозов подкладывают под колеса самодельные шипыСмотреть фотографии
16:28
В Волгограде осудят 45-летнего мужчину, по пьяни сгубившего матьСмотреть фотографии
16:00
«Я тебя убью!»: в Волгограде отложили суд по душившей дочь Ахметовой-МсхаладзеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
В поселке Волгоградской области пропал длинноволосый юноша на красно-белом велосипедеСмотреть фотографии
14:55
В Камышине директору учебного учреждения грозит 6-летний срок за экскурсию по центру собаководстваСмотреть фотографии
14:31
Премьерный «Евгений Онегин» вышел на финишную прямуюСмотреть фотографии
14:19
Под Волгоградом вспыхнул деревянный частный дом: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:04
Военнослужащий из Камышина Антон Иноземцев погиб на СВОСмотреть фотографии
13:20
Не помогла даже Росгвардия. Волгоградец на внедорожнике заблокировал спешившую на вызов скорую помощьСмотреть фотографииCмотреть видео
13:08
Праздник и новые цветы: волонтеры НПЗ навестили воспитанников социального центраСмотреть фотографии
13:03
«Кататься в убыток никто не хочет»: в Волгограде ищут перевозчика на маршрут №34Смотреть фотографии
12:35
Две пассажирки такси пострадали в тройном ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:25
Избивший пенсионерку в магазине под Волгоградом Цой отправится в спецклиникуСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде появились подробности столкновения мотоциклиста с Opel MerivaСмотреть фотографииCмотреть видео
11:16
Экс-адвокату с четырьмя высшими дали 3,5 года строгача за мошенничество с аукционамиСмотреть фотографии
10:15
Свои порядки: владельцы ресторана Rimini незаконно присвоили прилегающую парковкуСмотреть фотографии
10:11
Волгоградцам рассказали, где искать большие зарплатыСмотреть фотографии
09:43
Обгоревший труп нашли в сарае под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:26
Волгоградцев на выходных ждет пекло до +34º и дожди с грозойСмотреть фотографии
08:22
«Она в Волгограде священная?»: сетевики задрали ценники на говядину до немыслимой высотыСмотреть фотографии
07:46
Волгоградские отельеры массово избавляются от гостиничного бизнесаСмотреть фотографии
 