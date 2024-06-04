Расследования

Подрядчика капремонта осудят за отказ ремонтировать по решению суда жилые дома в Волгограде

Расследования 04.06.2024 14:17
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04.06.2024 14:17


Перед судом в Волгограде предстанет директор ООО «УФР ВГГС» по обвинению в злостном неисполнении вступивших в законную силу судебных постановлений, в том числе по ремонту многоквартирных домов, передает V102.RU.

- Утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 37-летнего директора коммерческой организации. Он обвиняется в совершении 12 эпизодов ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда, а также воспрепятствование его исполнению), - сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Согласно материалам дела, ранее эта фирма активно заключала контракты с фондом капремонта и брала другие подряды в сфере строительства. В 2022 году в отношении директора на основании судебных решений были возбуждены исполнительные производства имущественного и неимущественного характера на общую сумму свыше 14,6 млн рублей, в том числе о возложении обязанности произвести ремонт зданий и многоквартирных домов на территории Волгограда. Однако в установленный судом срок они не были исполнены.

Коммерсанта подозревают еще и в том, что с целью воспрепятствования исполнению решений суда реализовал принадлежащие организации объекты недвижимости по за 1,1 млн рублей при их фактической стоимости более 2,5 млн рублей.

Вину директор фирмы не признает.

- Прокуратура Центрального района Волгограда посчитала собранные по делу доказательства достаточными для утверждения обвинительного акта. Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №120 Центрального судебного района г. Волгограда Волгоградской области, - рассказала Черединина.

По данным системы СПАРК, с 1 марта 2022 года директором ООО «УФР ВГГС» является Евгений Харитонов. Эта компания, которая занимается штукатурными и электромонтажными работами, внесена в реестр недобросовестных поставщиков за расторжение 11 договоров, в том числе по капитальному ремонту многоквартирных домов.  

Ранее информагентство сообщало, что в отношении руководства ООО «УФР ВГГС» возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты  12 работникам в период с августа 2020 года по сентябрь 2021 года на общую сумму около 1,5 млн рублей. При этом, как считало следствие, финансовая возможность оплачивать труд сотрудников у компании в это время была.

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