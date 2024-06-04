Происшествия

Полиция сообщила о гибели пассажира в ночном ДТП на трассе «Саратов-Волгоград»

Происшествия 04.06.2024 11:01
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04.06.2024 11:01


В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Камышинском районе, в котором пострадали три человека. По уточненным данным полиции, в результате столкновения иномарки с большегрузом погиб один из пассажиров легкового автомобиля. 

По предварительной информации, в 23.15 на 491-м километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» 33-летний водитель Hyundai Trajet совершил наезд на стоящий на проезжей части КАМАЗ. В результате ДТП водитель, 24-летний и 26-летний пассажиры Hyundai были доставлены в медучреждение, – сообщили в главке полиции. – В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 24-летний пассажир легкового автомобиля. 

По информации полицейских, молодой человек скончался от полученных травм до приезда бригады скорой помощи. 

Напомним, что медики, в свою очередь, сообщали утром 4 июня о госпитализации трех человек.  

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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