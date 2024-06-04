Происшествия

Под Волгоградом компания молодежи на легковушке влетела под фуру

Происшествия 04.06.2024 09:38
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04.06.2024 09:38


В Камышинском районе Волгоградской области сегодня ночью не поделили дорогу фура и легковушка. Сообщается о трех пострадавших. 

— На вызов о крупном ДТП поздно ночью близ Камышина срочно отправили три бригады скорой. Столкновение произошло на 491 километре трассы Сызрань — Волгоград, — рассказали V102.RU в ГБУЗ «КССМП». 

Уточняется, что в результате аварии травмы получили три человека из легковушки. На месте первую помощь оказали двум пассажирам в возрасте 27-ми и 24-х лет, а также 33-летнему водителю. 

Известно, что всех доставили в отделение травматологии центральной горбольницы Камышина. 

Фото: ГБУЗ «КССМП»

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