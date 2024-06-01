Федеральные новости

Минздрав утвердил с 1 сентября новый состав аптечки для водителей

Федеральные новости 01.06.2024 08:06
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01.06.2024 08:06


Комплектация автомобильной аптечки изменится с 1 сентября текущего года. Как сообщает V102.RU, соответствующий приказ Минздрава России опубликован накануне на официальном портале правовой информации.

Согласно новым требованиям, в составе аптечки должны быть спасательное одеяло многоразового использования размером не менее 160 х 260 см., устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот», которое включает одноразовую маску для сердечно-легочной реанимации и загубник, медицинские маски, перчатки и салфетки, кровоостанавливающие жгуты, бинты фиксирующие эластичные и марлевые и др. Водителю также нужно возить с собой черный (синий) маркер и блокнот.

Аптечки, которые были произведены и укомплектованы до вступления настоящего приказа в силу, могут использоваться до истечения срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

Новые требования к автомобильной аптечке действуют до 1 сентября 2030 года.

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