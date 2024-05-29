В России за сгенерированные фото или голос предложили сажать в тюрьму

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов предложил внести поправки в УК РФ за дипфейки голоса или изображения, используемые в противоправных целях, сообщает V102.RU со ссылкой на «Известия».

Уточняется, что парламентарий требует изменений в таких статьях, как «клевета», «кража», «мошенничество», «вымогательство», «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Виновным будет грозить штраф до полутора миллиона рублей или в размере иного дохода за период до двух лет либо до семи лет колонии. Сейчас за использование дипфейков вне закона никаких санкций не предусмотрено.

В пояснительной записке указывается, что «современные программно-аппаратные комплексы, а также использование нейросетей и ИИ (технологии «дипфейк», «цифровые маски» и так далее) позволяют создавать подделки, отличить которые от реальности неспециалисту практически невозможно. В документе отмечается, что при помощи подобных технологий легко воссоздать и иные биометрические личные данные.

Нилов подчеркивает, что существующий порядок вещей таков, что многие люди теряют практически все, поверив мошенникам, применяющим дипфейки. В ряд статей УК РФ планируют ввести дополнительный квалифицирующий признак — совершение преступления с использованием изображения или голоса (в том числе фальсифицированных или искусственно созданных) и биометрических данных.

Напомним, журналисты «Высоты 102» сообщали о попытках киевского режима компенсировать свои неудачи на поле боя, используя технологии deep fake. Известный американский актер «помогал» обманывать россиян.

Фото: архив ИА «Высота 102»