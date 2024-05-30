Путин подписал закон о незамедлительном освобождении больных преступников





Владимир Путин 29 мая подписал ряд важных законов, один из которых направлен на гуманизацию уголовного наказания. Согласно законодательной новелле, сообщает ИА «Высота 102», тяжелобольные преступники будут получать освобождение.

Как поясняют в Государственно думе, до настоящего времени осужденные, у которых было выявлено тяжелое заболевание, не освобождались сразу же после принятия судом такого решения. Преступившим закон приходилось выжидать отведенное на апелляционное обжалование время, а также время рассмотрения судом апелляционной инстанции представления другой стороны.

Новым законом вносятся изменения в статью 399 УПК РФ. Согласно им, постановления судов в части освобождения осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью в соответствии с частью второй статьи 81 УК РФ подлежит немедленному исполнению.

Иными словами, тяжелобольные преступники будут освобождаться в день принятия решения судом первой инстанции.