Федеральные новости

Путин подписал закон о незамедлительном освобождении больных преступников

Федеральные новости 30.05.2024 07:36
0
30.05.2024 07:36


Владимир Путин 29 мая подписал ряд важных законов, один из которых направлен на гуманизацию уголовного наказания. Согласно законодательной новелле, сообщает ИА «Высота 102», тяжелобольные преступники будут получать освобождение.  

Как поясняют в Государственно думе, до настоящего времени осужденные, у которых было выявлено тяжелое заболевание, не освобождались сразу же после принятия судом такого решения. Преступившим закон приходилось выжидать отведенное на апелляционное обжалование время, а также время рассмотрения судом апелляционной инстанции представления другой стороны.

Новым законом вносятся изменения в статью 399 УПК РФ. Согласно им, постановления судов в части освобождения осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью в соответствии с частью второй статьи 81 УК РФ подлежит немедленному исполнению. 

Иными словами, тяжелобольные преступники будут освобождаться в день принятия решения судом первой инстанции.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
29.05.2024 16:53
Федеральные новости 29.05.2024 16:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.05.2024 10:50
Федеральные новости 29.05.2024 10:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.05.2024 17:39
Федеральные новости 28.05.2024 17:39
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.05.2024 15:33
Федеральные новости 28.05.2024 15:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.05.2024 16:40
Федеральные новости 24.05.2024 16:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.05.2024 17:33
Федеральные новости 23.05.2024 17:33
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
23.05.2024 14:08
Федеральные новости 23.05.2024 14:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.05.2024 10:18
Федеральные новости 20.05.2024 10:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.05.2024 18:30
Федеральные новости 18.05.2024 18:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.05.2024 09:58
Федеральные новости 18.05.2024 09:58
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.05.2024 11:57
Федеральные новости 17.05.2024 11:57
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.05.2024 12:39
Федеральные новости 15.05.2024 12:39
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.05.2024 18:43
Федеральные новости 13.05.2024 18:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.05.2024 16:04
Федеральные новости 13.05.2024 16:04
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.05.2024 14:12
Федеральные новости 12.05.2024 14:12
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:26
В Волгоградской области оружейнику-самоучке дали 3 года колонии за хранение оружияСмотреть фотографии
11:21
Продававшие порно в Америку и Европу волгоградцы поедут в колониюСмотреть фотографии
11:05
Выдачу посылок после масштабного сбоя начал СДЭК в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:42
Волжанину за убийство 39-летнего товарища грозит длительный тюремный срокСмотреть фотографии
10:25
Стали известны подробности гибели подростка в заливе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:06
Цены на бензин в Волгоградской области после рывка неожиданно замерлиСмотреть фотографии
10:06
Мужчина выпал с девятого этажа на пр. Столетова в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:48
Где в Волгограде в июне отключат горячую воду: список адресовСмотреть фотографии
09:48
Губернатор открыл оборонно-спортивный лагерь «Авангард» под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:46
Компания ВОЛМА развивает цифровизацию производстваСмотреть фотографии
09:41
В Волгоградской области накануне дня рождения утонул школьникСмотреть фотографии
09:38
Коробку с 60 пледами изъяли у прилетевшей из Дубая волгоградкиСмотреть фотографии
09:32
Волгоградцы пожаловались на электробусы-невидимкиСмотреть фотографии
09:05
Волгоградцев в платежках за май предупредят об изменении тарифов за электричествоСмотреть фотографии
08:03
Ростовчанин отсудил у BiBi.Car в Волгограде полмиллиона рублейСмотреть фотографии
07:36
Путин подписал закон о незамедлительном освобождении больных преступниковСмотреть фотографии
07:12
В Волгограде и области 1 июня снова вступит в силу «сухой закон»Смотреть фотографии
21:56
Под суд идет залившая урну для голосования по указке Украины волжанкаСмотреть фотографии
21:00
На улице Хрустальная в Волгограде остановили эволюцию стихийной свалки в полигонСмотреть фотографии
20:12
Гиревик-монтер из Волгоградской области погиб на УкраинеСмотреть фотографии
19:30
Электрички для футбольных болельщиков пустят в Волгограде 3 июняСмотреть фотографии
19:05
«Все в живом состоянии»: новый тренер «Ротора» остался доволен способностями подопечныхСмотреть фотографии
18:51
В Волгограде по делу детоубийцы Аккубековой исчез ключевой свидетельСмотреть фотографии
18:14
В Волжском с 1 июля упразднят автобусный маршрут №27Смотреть фотографии
17:58
Суд огласил приговор за убийство и сожжение человека в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:51
Москалькова ждет обращение экс-командарма Попова по мере пресеченияСмотреть фотографии
17:40
В Волгограде из BMW выбросили на дорогу взрывпакет: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:11
Новый главный тренер «Ротора» Бояринцев рассказал о стоящих перед ним задачахСмотреть фотографии
16:53
В России за сгенерированные фото или голос предложили сажать в тюрьмуСмотреть фотографии
16:46
Волгоградцы задолжали за вывоз мусора 160 миллионов рублейСмотреть фотографии
 