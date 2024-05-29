Экология

Режим «рыбной полки» на Волжской ГЭС продлили на три дня

Экология 29.05.2024 11:19
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29.05.2024 11:19


Росводресурсы скорректировали режим работы Волжской ГЭС в Волгоградской области до 10 июня, сообщает V102.RU.

Ранее сообщалось, что повышенные сбросы в размере 16 тысяч кубометров в секунду,  необходимые для воспроизводства рыбы, на Волгоградском гидроузле установлены на 28 мая. Согласно новым указаниям, такой спецпопуск будет осуществляться в период с 29 по 31 мая включительно, а с 1 июня начнется каждые сутки снижение сбросных расходов на 1000±500 куб.м/с.

К 10 июня сбросы должны составлять 6000±300 куб.м/с, с поддержанием уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла не ниже отметки 14, 5 м БС без учета сгонно-нагонных ветровых явлений.

Скорректирован также режим сбросов на Жигулевской ГЭС, которая находится выше по течению реки, а также Саратовского гидроузла. Отмечается, что нижневолжские гидроузлы работают в завершающей стадии спецпопуска.   

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