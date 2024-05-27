Происшествия

Горящая трава подожгла сараи в хуторе в Волгоградской области

Происшествия 27.05.2024 17:24
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27.05.2024 17:24


Ландшафтный пожар перекинулся на хозяйственные постройки в хуторе Дурновском Новоаннинского района Волгоградской области. Об этом, как передает V102.RU, сообщают местные паблики.

По данным ГУ МЧС России по региону, трава и одна хозяйственная постройка в этом населенном пункте загорелись сегодня в 13:24. Пожар удалось потушить силами Староаннинского опорного поста ПЧ-71 за полчаса - ликвидация объявлена в 13:55. 

Причины возгорания не утоняются. По сведениям телеграм-канала Новоаннинский сегодня, возгорание травы началось из-за короткого замыкания линии электропередачи в результате перехлеста проводов.

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