Горящая трава подожгла сараи в хуторе в Волгоградской области

Ландшафтный пожар перекинулся на хозяйственные постройки в хуторе Дурновском Новоаннинского района Волгоградской области. Об этом, как передает V102.RU, сообщают местные паблики.

По данным ГУ МЧС России по региону, трава и одна хозяйственная постройка в этом населенном пункте загорелись сегодня в 13:24. Пожар удалось потушить силами Староаннинского опорного поста ПЧ-71 за полчаса - ликвидация объявлена в 13:55.

Причины возгорания не утоняются. По сведениям телеграм-канала Новоаннинский сегодня, возгорание травы началось из-за короткого замыкания линии электропередачи в результате перехлеста проводов.