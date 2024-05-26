Юрист семьи покалеченного в «Воинграде» волгоградца обвинил ответчиков в кумовстве

Редакция V102.RU продолжает следить за историей 9-летнего мальчика, получившего серьезную травму спины на самодельном аттракционе на территории пейнтбольного клуба в Ворошиловском районе Волгограда.

По словам представителя потерпевшей стороны Виталия Хаустова, адвокат ИП Костенко Буслаев О.А. и адвокат Викторов А.В., представляющий «ООО Мечта и развитие», не оставляют попыток оспорить перелом позвоночника, полученный ребенком в парке «Воинград-2» на глазах у очевидцев и подтвержденный прибывшей на место скорой помощью.

— Так, к примеру, перелом позвоночника, полученный ребенком на территории парка, они пытаются выставить как многочисленные ранее приобретенные повреждения. Также юристы ответчика в возражении на исковое заявление указали, не поддающийся логическому объяснению набор медицинских заболеваний, вырванный из контекста приобщенных медицинских справок, — утверждает представитель потерпевшей стороны.

Юриста возмутило ложное трактование медицинских заключений адвокатами ответчика:

— Указывая на симптоматику болей ребенка, схожую с заболеванием дорсопатия, они ставят его с уверенностью эксперта, наверное, каменного века, поскольку тот так же не знал, что данное заболевание свойственно лицам старше 45-лет и обозначает именно боли в спине, но никак не перелом позвоночника, полученный ребенком в парке «Воинград-2», подтвержденный как пояснениями очевидцев, так и врачами СМП, а также материалами проверки СК.

Хаустов указывает, что адвокаты в попытке оспорить компенсацию за травму малолетнего мальчика, тем не менее, «просят суд учесть наличие детей и супруги у ответчика, как иждивенцев и одновременно наплевать на интересы многодетной матери пострадавшего ребенка Жумаганым Раушановой, отказав ей в компенсации».

— Ответчик ссылается на свое бедственное финансовое положение, однако это не мешает оплачивать услуги двух адвокатов по уголовному и гражданскому делам, что как минимум странно для человека, уверенного в своей правоте и невиновности. Вызывает вопросы и приобщение договора якобы безвозмездной передачи площадки парка «Воинград-2» фирме «Мечта и развитие», противоречащий ответу на претензию общества с ограниченной ответственностью. Учитывая, что ИП и руководство ООО носят фамилию Костенко, даже не вызывает сомнения, что все эти действия лишь попытка избежать ответственности стараниями родственников, — рассуждает юрист. — Повторюсь, в суде идет разбор ситуации, где ребенок во время посещения парка «Воинград-2» сломал спину и руководство парка вместо принесения извинений, помощи пострадавшему ребенку и попытки решить эту ситуацию цинично перешагивает через пострадавшего.

Ранее пейнтбольный клуб из Волгограда обязали заплатить семье покалеченного школьника компенсацию в размере до 400 тысяч рублей вместо заявленного изначально миллиона. Виталий Хаустов пояснял, что виновным суд признал именно ИП Костенко Евгения Сергеевича.

ООО «Мечта и развитие», которое, по данным системы СПАРК учредило ООО «МИР» и некая Елена Дмитриевна Костенко, у которой в итоге находятся все доли, указало маме пострадавшего мальчика, что у компании заключен договор о сотрудничестве и совместной деятельности с ИП Костенко Е. С, по которому предпринимателю предоставляется необходимое оборудование, обмундирование и другое имущество, а также осуществляется инструкторское сопровождение мероприятий по организации игр.

Напомним, СУ СКР по Волгоградской области по факту травмирования мальчика возбудило уголовное дело в отношении 41-летнего владельца пейнтбольного клуба ИП Костенко Е.С. Бизнесмену инкриминируют п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальная санкция предусматривает шесть лет колонии.

Многодетная мать намерена добиваться уголовного наказания для владельца небезопасных аттракционов. Жумаганым Раушанова призналась, что даже не подозревала, насколько может быть опасен такой отдых для детей, хотя накануне трагедии она, возможно, предчувствуя что-то, хотела отказаться от поездки в парк «Воинград».

Коллаж: архив ИА «Высота 102»