Общество

Андрей Бочаров предложил создать в районах Волгограда филиалы ГДЮЦа

Общество 07.09.2024 12:32
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07.09.2024 12:32


7 сентября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проводит рабочую поездку по Волгограду. Как сообщает ИА «Высота 102», первым в маршруте руководителя стал Тракторозаводской район, где переживает второе рождение самая протяжённая пешеходная улица региональной столицы — улица им. Ф.Э. Дзержинского.

По информации властей, бульварное пространство преображается здесь поэтапно вот уже на протяжении нескольких лет. Специалистами производится высадка деревьев, обустройство газонов и всей сопутствующей инфраструктуры, необходимой для ухода за насаждениями. Преображаются и пешеходные зоны. Здесь производится мощение дорожек уличной плиткой, а также монтаж осветительных приборов, установка новых лавочек и урн.

Работы синхронизированы с заменой коммунальных сетей, что должно снизить риски производства ремонтных работ на обновлённых участках.


Важно отметить, что улица им. Ф.Э. Дзержинского — это не только пространство для отдыха, но и важный пешеходный маршрут, который обеспечивает и доступность социальных объектов. В их числе ДК «Ударник», который является одним из самых востребованных учреждений дополнительного образования Волгограда. Осматривая ход работ по благоустройству бульвара, глава региона отклонился от маршрута и посетил учреждение, чтобы лично пообщаться с преподавателями.

В разговоре с педагогами руководитель обратил внимание на то, что сооружение требует от властей ещё большего внимания.

- Предлагаю городу подумать, в каких районах мы будем делать филиалы ГДЮЦа. Мы определились, что они необходимы в Кировском, Тракторозаводском, Красноармейском. Востребованность большая - детям нужно заниматься, — отметил Андрей Бочаров. — «Ударник» мог бы стать такой современной площадкой для ребят.

Кроме того, общаясь с жителями, руководитель региона отметил, что постепенно, в плановом порядке будут решены и многие наболевшие проблемы района, связанные с транспортной доступностью и реконструкцией местного стадиона.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

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