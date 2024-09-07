



В Центральном районе Волгограда ночь с 6 на 7 августа выдалась бессонной для жильцов элитных высоток на ул. Батальонной. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, покой волгоградцев нарушила сработавшая в доме №9 пожарная сигнализация. Происходящее собственники засняли на видео.







- Вы только посмотрите, уже и скорая к нам едет. Чтобы вы понимали, «сигналка» сработала ровно три минуты назад, и здесь уже на месте пять пожарных расчётов, спецтехника для эвакуации из высотных зданий, а также медики, - восторгаются оперативности экстренных служб свидетели происходящего.

Как выяснилось, причиной ночного переполоха стало ложное срабатывание сигнализации.

- Вызов на пульт диспетчера поступил 23:20. На место оперативно выехали пожарные. Как оказалось, тревога была ложной. В здании ошибочно сработала пожарная сигнализация, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Фото и видео: Волгоград с огоньком / t.me