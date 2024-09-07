



В Центральном районе Волгограда власти готовятся приступить к реконструкции двух сооружений, входящих в комплекс застройки ул. Советской и относящихся к памятникам культурного наследия регионального значения. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз специалистам предстоит уделить внимание «Волгоградскому ортопедическому диспансеру», а также «Городской больнице №3».

Оба здания были построены в послевоенные годы и давно нуждались в обновлении. В рамках запланированных работ будет произведено укрепление фундаментов, восстановление кровельного покрытия, фасадов, замена окон, а также входных и внутренних дверных заполнений с расширением проёмов. Заменены будут все инженерные сети и напольные покрытия, изменена планировка некоторых внутренних помещений, а также проведены отделочные работы.

Восстановлено будет и ограждение учреждений, а также установлены приборы уличного освещения.

На эти цели из бюджета выделено 725 млн рублей. Оба проекта прошли госэкспертизу и получили положительное заключение комитета по охране объектов культурного наследия Волгоградской области.

Отметим, заказчиком работ выступает ВолгГМУ. Исполнитель будет определён по итогу конкурсных процедур до конца сентября. Оба объекта должны быть сданы в эксплуатацию до 31 июля 2026 года.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»