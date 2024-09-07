Общество

В Волгограде за 725 млн рублей отремонтируют два здания-памятника на ул. Советской

Общество 07.09.2024 06:54
0
07.09.2024 06:54


В Центральном районе Волгограда власти готовятся приступить к реконструкции двух сооружений, входящих в комплекс застройки ул. Советской и относящихся к памятникам культурного наследия регионального значения. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз специалистам предстоит уделить внимание «Волгоградскому ортопедическому диспансеру», а также «Городской больнице №3».

Оба здания были построены в послевоенные годы и давно нуждались в обновлении. В рамках запланированных работ будет произведено укрепление фундаментов, восстановление кровельного покрытия, фасадов, замена окон, а также входных и внутренних дверных заполнений с расширением проёмов. Заменены будут все инженерные сети и напольные покрытия, изменена планировка некоторых внутренних помещений, а также проведены отделочные работы.

Восстановлено будет и ограждение учреждений, а также установлены приборы уличного освещения.

На эти цели из бюджета выделено 725 млн рублей. Оба проекта прошли госэкспертизу и получили положительное заключение комитета по охране объектов культурного наследия Волгоградской области.

Отметим, заказчиком работ выступает ВолгГМУ. Исполнитель будет определён по итогу конкурсных процедур до конца сентября. Оба объекта должны быть сданы в эксплуатацию до 31 июля 2026 года.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.09.2024 10:49
Общество 07.09.2024 10:49
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 22:29
Общество 06.09.2024 22:29
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 21:55
Общество 06.09.2024 21:55
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 17:18
Общество 06.09.2024 17:18
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 17:05
Общество 06.09.2024 17:05
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 16:57
Общество 06.09.2024 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 16:53
Общество 06.09.2024 16:53
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 16:30
Общество 06.09.2024 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 15:31
Общество 06.09.2024 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 15:07
Общество 06.09.2024 15:07
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 13:53
Общество 06.09.2024 13:53
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 12:16 Реклама
Общество 06.09.2024 12:16 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.09.2024 11:57
Общество 06.09.2024 11:57
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 10:21
Общество 06.09.2024 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 10:05
Общество 06.09.2024 10:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:44
В Волгограде в тайне от горожан сократили рейсы дачных автобусовСмотреть фотографии
10:49
В Волгоградской области в школе увековечили память погибшему на СВО выпускникуСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде очевидцы засняли последствия ночной аварии на СпартановкеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:36
От глубинки до райцентров и крупных городов: волгоградцы спешат сделать свой выборСмотреть фотографии
09:23
Волжан возмутил конфликт в автобусе из-за ребенка-инвалидаСмотреть фотографии
09:21
Аномалии с кислородом обнаружили в пруду с погибшей рыбой в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:32
Идём на рекорд? В Волгоградской области начался второй день выборовСмотреть фотографии
08:14
Скорые и пять пожарных машин напугали жителей элитных высоток в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
06:54
В Волгограде за 725 млн рублей отремонтируют два здания-памятника на ул. СоветскойСмотреть фотографии
22:29
Волгоградцам рассказали о погоде на выходныхСмотреть фотографии
21:55
Озвучена итоговая явка первого дня голосования в Волгограде и областиСмотреть фотографии
21:39
«Это был финиш!»: «Динамо-Синара» стартовало в Суперлиге ничьей с «Кубанью»Смотреть фотографии
20:39
Машину администрации поймали на сливе нечистот в почву под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:00
«Ротор» 7 сентября встретится с «Уралом» в ЕкатеринбургеСмотреть фотографии
19:33
В Елани за 14,6 млн отремонтируют одну из центральных улицСмотреть фотографии
18:52
Адвокат главы района Ивана Геля указал на нестыковки в уголовном делеСмотреть фотографии
18:13
Движение по новому мосту через ерик Гнилой запустят 10 сентябряСмотреть фотографии
17:53
Не вставая с кушеток: в Волгограде роженицы дружно голосуют за губернатора и депутатовСмотреть фотографииCмотреть видео
17:18
В Волгоградской области резко похолодает до +2 в ночь на 7 сентябряСмотреть фотографии
17:05
Путин объявил благодарность волгоградскому спасателюСмотреть фотографии
16:57
В Волгограде 2-километровая пробка сковала Вторую продольную из-за серии ДТПСмотреть фотографии
16:53
Автору песен и коллективу детсада вручили премии ВолгоградаСмотреть фотографии
16:40
В Волгограде прозападный Мельниченко попал на штраф и под арестСмотреть фотографии
16:30
Появились первые данные о явке избирателей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:31
Провинившиеся цыгане в Иловле Волгоградской области проголосовали на выборахСмотреть фотографииCмотреть видео
15:07
УК «Жемчужина» заплатит 125 тысяч за загаженный подъезд дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:24
Экс-силовик из Волгограда арестован в Крыму из-за песни с хейтом ПутинаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:23
Банк Уралсиб подвел итоги работы программы стажировок «Уралсиб.Ускорение»Смотреть фотографии
13:53
Чебурашка, сенатор и атаман: кто уже проголосовал на выборах в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:28
Расчленитель Галкин не стал обжаловать приговор за зверское убийство подруги под ВолгоградомСмотреть фотографии
 