Волгоградцам рассказали о погоде на выходных

В Волгограде 7 и 8 сентября синоптики обещают отсутствие осадков и достаточно комфортную погоду. Дневные температуры будут держаться в среднем на уровне +25 градусов.

— В субботу, 7 сентября, в Волгограде установится ясная погода. Утром по городу температура воздуха будет колебаться от +12° до +23°, после обеда столбики термометров покажут +24°…+26°. Скорость ветра составит всего 4,8 м/с, — сообщает V102.RU со ссылкой на данные «Яндекс Погоды».

В воскресенье небо затянут облака, но периодически возможны прояснения.

— 8 сентября в городе на Волге дожди маловероятны. В утренние часы температура за окном составит от +14° до +25°. Днем воздух прогреется до +26°…+27°. Скорость ветра достигнет 5,5 м/с, — приводит информагентство аналитику погодного сервиса.

Напомним, что волгоградцев предупредили о резком ночном похолодании.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»