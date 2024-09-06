Общество

Волгоградцам рассказали о погоде на выходных

Общество 06.09.2024 22:29
0
06.09.2024 22:29


В Волгограде 7 и 8 сентября синоптики обещают отсутствие осадков и достаточно комфортную погоду. Дневные температуры будут держаться в среднем на уровне +25 градусов. 

— В субботу, 7 сентября, в Волгограде установится ясная погода. Утром по городу температура воздуха будет колебаться от +12° до +23°, после обеда столбики термометров покажут +24°…+26°. Скорость ветра составит всего 4,8 м/с, — сообщает V102.RU со ссылкой на данные «Яндекс Погоды». 

В воскресенье небо затянут облака, но периодически возможны прояснения.

— 8 сентября в городе на Волге дожди маловероятны. В утренние часы температура за окном составит от +14° до +25°. Днем воздух прогреется до +26°…+27°. Скорость ветра достигнет 5,5 м/с,  приводит информагентство аналитику погодного сервиса.

Напомним, что волгоградцев предупредили о резком ночном похолодании. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.09.2024 21:55
Общество 06.09.2024 21:55
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 17:18
Общество 06.09.2024 17:18
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 17:05
Общество 06.09.2024 17:05
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 16:57
Общество 06.09.2024 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 16:53
Общество 06.09.2024 16:53
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 16:30
Общество 06.09.2024 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 15:31
Общество 06.09.2024 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 15:07
Общество 06.09.2024 15:07
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 13:53
Общество 06.09.2024 13:53
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 12:16 Реклама
Общество 06.09.2024 12:16 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.09.2024 11:57
Общество 06.09.2024 11:57
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 10:21
Общество 06.09.2024 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 10:05
Общество 06.09.2024 10:05
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 09:34
Общество 06.09.2024 09:34
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 09:30
Общество 06.09.2024 09:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:29
Волгоградцам рассказали о погоде на выходныхСмотреть фотографии
21:55
Озвучена итоговая явка первого дня голосования в Волгограде и областиСмотреть фотографии
21:39
«Это был финиш!»: «Динамо-Синара» стартовало в Суперлиге ничьей с «Кубанью»Смотреть фотографии
20:39
Машину администрации поймали на сливе нечистот в почву под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:00
«Ротор» 7 сентября встретится с «Уралом» в ЕкатеринбургеСмотреть фотографии
19:33
В Елани за 14,6 млн отремонтируют одну из центральных улицСмотреть фотографии
18:52
Адвокат главы района Ивана Геля указал на нестыковки в уголовном делеСмотреть фотографии
18:13
Движение по новому мосту через ерик Гнилой запустят 10 сентябряСмотреть фотографии
17:53
Не вставая с кушеток: в Волгограде роженицы дружно голосуют за губернатора и депутатовСмотреть фотографииCмотреть видео
17:18
В Волгоградской области резко похолодает до +2 в ночь на 7 сентябряСмотреть фотографии
17:05
Путин объявил благодарность волгоградскому спасателюСмотреть фотографии
16:57
В Волгограде 2-километровая пробка сковала Вторую продольную из-за серии ДТПСмотреть фотографии
16:53
Автору песен и коллективу детсада вручили премии ВолгоградаСмотреть фотографии
16:40
В Волгограде прозападный Мельниченко попал на штраф и под арестСмотреть фотографии
16:30
Появились первые данные о явке избирателей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:31
Провинившиеся цыгане в Иловле Волгоградской области проголосовали на выборахСмотреть фотографииCмотреть видео
15:07
УК «Жемчужина» заплатит 125 тысяч за загаженный подъезд дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:24
Экс-силовик из Волгограда арестован в Крыму из-за песни с хейтом ПутинаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:23
Банк Уралсиб подвел итоги работы программы стажировок «Уралсиб.Ускорение»Смотреть фотографии
13:53
Чебурашка, сенатор и атаман: кто уже проголосовал на выборах в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:28
Расчленитель Галкин не стал обжаловать приговор за зверское убийство подруги под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:01
Контрактнику из Волгограда смягчили приговор за отказ ехать на СВОСмотреть фотографии
12:16
«Красный Октябрь» открыл учебную аудиторию в ВолгГТУСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде попало на видео столкновение двух иномарок на проспекте ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:57
Робот Иванушка провел Андрея Бочарова по обновленному театру куколСмотреть фотографии
11:46
Автобус «ПАЗ» насмерть сбил женщину на переходе в КамышинеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
В Жирновске ищут 79-летнего дедушку с провалами в памятиСмотреть фотографии
11:04
Главврачи впервые попали в список дефицитных должностей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:33
Названа сумма ущерба от массовой гибели рыбы в пруду СНТ «Металлург» в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:24
Экс-директора АО «Волгоградтранспригород» осудят за растрату 420 тысячСмотреть фотографии
 