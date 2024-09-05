Адвокат волгоградского генерала Попова просит допросить НГШ ВС РФ Герасимова

Защита бывшего командующего армией, генерал-майора Ивана Попова, подозреваемого в служебном подлоге и хищении более 1700 тонн металла для возведения оборонительных укреплений на Запорожском направлении, ходатайствует о вызове в суд в качестве свидетеля действующего начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, сообщает V102.RU со ссылкой на военно-политического блогера Юрия Подоляку.

— Для всестороннего, полного и объективного исследования всех доказательств по уголовному делу, а также для подтверждения невиновности Попова в инкриминируемом ему деянии, нами было заявлено ходатайство о вызове в качестве свидетеля защиты начальника генерального штаба РФ генерала армии Герасимова, который может подтвердить существенные обстоятельства по данному уголовному делу. В том числе о необходимости укрепления обороны, о чем неоднократно лично докладывал генерал Попов. Следователь до настоящего времени нас не ознакомил с результатами рассмотрения нашего ходатайства о допросе Герасимова. Нами подана жалоба вышестоящему руководству следственного комитета, пока ответа нет, — приводит информагентство выдержки из прошения адвоката Сергея Буйновского.

Защитник Попова также сообщил, что «следствие вышло с ходатайством в суд о том, что якобы мы затягиваем ознакомление дела». При этом Буйновский утверждает, что все с точностью до наоборот, поясняя, что ходатайство о допросе Герасимова было подано еще 20 августа:

— До настоящего времени следствием нам не дан ответ на него. Также нами подано ходатайство о допросе еще восьми свидетелей из числа командиров, которые могут подтвердить невиновность Попова. Так кто затягивает ознакомление с материалами дела?!

Напомним, ранее генерал-майор Иван Попов не исключил отправку в зону СВО.

Коллаж: ИА «Высота 102»