Убийца-расчленитель Николай Галкин проведет 11 лет в колонии строгого режима за зверскую расправу над своей подругой в Волгоградской области. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, приговор вступил в законную силу. Галкин не стал его обжаловать.

Как ранее сообщалось, Дубовский районный суд в июле текущего года приговорил 53-летнего Галкина к 11 годам колонии за жестокое убийство 39-летней подруги, которой он потом отсек голову.

Следствием и судом установлено, что преступление было совершено 22 февраля 2024 года в хуторе Лозной в частном доме, где гостил Галкин с сожительницей. После застолья он приревновал свою подругу и 14 раз ударил ее ножом, а потом обезглавил.