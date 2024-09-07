В Волгограде появились подробности ДТП на ул. Николая Отрады





7 августа в Тракторозаводском районе Волгограда произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла в 00:44 на перекрёстке ул. Николая Отрады и ул. Кропоткина и была запечатлена камерами уличного видеонаблюдения.





Судя по опубликованному ролику, один из автомобилей, движущийся по ул. Николая Отрады со стороны пр. Ленина, решил свернуть на ул. Кропоткина, однако не оценил скорость движущегося во встречном потоке автомобиля, выскочив прямиком перед ним. В результате от сильнейшего удара обе машины получили серьёзные повреждения и фактически заблокировали проезд по дороге.

Также на кадрах видно, как водители сразу нескольких проезжающих мимо автомобилей бросились к месту аварии и начали помогать пострадавшим. Вскоре на место аварии прибыла бригада пожарных и карета скорой помощи.

Отметим, ранее очевидцы опубликовали кадры последствий этого ДТП.

Фото и видео: POWERNET