В Волгоградской области подсчитана явка за два дня выборов

Вечером 7 сентября избирательная комиссия Волгоградской области подвела промежуточные итоги явки избирателей. Как сообщает ИА «Высота 102», по истечению двух дней в выборах приняли участие 42,48% взрослого населения региона, имеющего право голоса.
Отметим, 6 сентября в Волгоградской области стартовали выборы губернатора, а также депутатов Волгоградской областной думы. В первый день проголосовали 31,08% избирателей, во второй ещё 11,4%. В 2024 году выборы главы региона впервые проходят в течение трёх дней с 6 по 8 сентября. В предыдущий электоральный цикл в выборах губернатора приняли участие 41,22%.