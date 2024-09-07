На Мамаевом кургане создадут туристический визит-центр





7 сентября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в рамках рабочей поездки по районам Волгограда посетил Мамаев Курган. Как сообщает ИА «Высота 102», во время визита руководитель обсудил с представителями городских властей, а также руководством музея-заповедника «Сталинградская битва» вопросы развития прилегающей к монументу территории.

В течение 2024–2025 годов здесь должен появится современный туристический визит-центр. Он будет обустроен на площадке полузаброшенного здания кафе по адресу проспект имени В.И. Ленина, д.61.

- Это идеальное место для создания туристического центра. Все процедуры завершены, собственность зарегистрирована — эта территория будет использоваться для развития туристической отрасли Волгоградской области, — приводит слова Андрея Бочарова пресс-служба администрации Волгоградской области.

Создаваемое учреждение позволит информировать гостей о работе мемориального комплекса, доступности тех или иных экскурсионных предложений, проводить встречи официальных делегаций, организовывать тематические выставки, а также создать полноценные рабочие места для экскурсоводов.

Во время диалога глава региона обратил внимание чиновников на достаток парковочных мест у мемориала, а также поручил изучить возможность строительства подземного пешеходного перехода под проспектом им. В.И. Ленина.

Отметим, создание полноценного визит-центра позволит убрать сувенирные павильоны слева от центральной лестницы. Здесь в планах властей обустроить мемориальную зону, посвящённую населённым пунктам Волгоградской области, удостоенным звания «Рубеж Сталинградской доблести». В перспективе на данной территории разместятся гранитные тумбы с их названиями.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области