Общество

В Волгоградской области в школе увековечили память погибшему на СВО выпускнику

Общество 07.09.2024 10:49
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07.09.2024 10:49

В Кумылженском районе Волгоградской области увековечили память погибшего в ходе специальной военной операции гвардии ефрейтора Юрия Петрова. Как сообщает V102.RU, торжественное мероприятие прошло в Краснянской школе, где учился боец.

Почетное право представить памятную доску было предоставлено матери погибшего и его близкому другу.

- Состоялось торжественное открытие мемориальной доски памяти выпускника этой школы Петрова Юрия Михайловича, земляка, гвардии ефрейтора ВС РФ 16-й отдельной гвардейской бригады специального назначения города Тамбова, героически погибшего при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, — рассказал глава района в своем телеграм-канале.

Указом президента боец был посмертно награжден орденом Мужества.

Фото: Глава Кумылженского муниципального района t.me

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