В Кумылженском районе Волгоградской области увековечили память погибшего в ходе специальной военной операции гвардии ефрейтора Юрия Петрова. Как сообщает V102.RU, торжественное мероприятие прошло в Краснянской школе, где учился боец.
Почетное право представить памятную доску было предоставлено матери погибшего и его близкому другу.
- Состоялось торжественное открытие мемориальной доски памяти выпускника этой школы Петрова Юрия Михайловича, земляка, гвардии ефрейтора ВС РФ 16-й отдельной гвардейской бригады специального назначения города Тамбова, героически погибшего при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, — рассказал глава района в своем телеграм-канале.
Указом президента боец был посмертно награжден орденом Мужества.
Фото: Глава Кумылженского муниципального района t.me