Расследования

В Твери Росгвардия жестко задержала обманувшего жителя Волжского мошенника

Расследования 05.09.2024 11:41
0
05.09.2024 11:41




21-летний житель Тверской области задержан за обман волжанина. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, парень разместил на сайте объявлений информацию о продаже компьютерных комплектующих.
Когда нашелся потенциальный покупатель, молодой человек попросил 100% предоплаты за товар. А после поступления денег на счет он направил покупателю поддельную информацию об отправке комплектующих.
На эту уловку афериста попался 54-летний житель Волжского – он перевел злоумышленнику 76 тыс. рублей, но товар так и не получил.
Накануне местонахождение мошенника было установлено, и его задержали при содействии коллег из спецподразделения Росгвардии Тверской области. По месту жительства фигуранта были изъяты компьютер, сотовые телефоны и банковские карты.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются возможные эпизоды его противоправной деятельности.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
05.09.2024 10:22
Расследования 05.09.2024 10:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2024 09:28
Расследования 05.09.2024 09:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2024 17:57
Расследования 04.09.2024 17:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2024 17:57
Расследования 04.09.2024 17:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2024 16:06
Расследования 04.09.2024 16:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2024 15:37
Расследования 04.09.2024 15:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2024 15:30
Расследования 04.09.2024 15:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2024 13:27
Расследования 04.09.2024 13:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2024 12:27
Расследования 04.09.2024 12:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2024 10:54
Расследования 04.09.2024 10:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2024 09:53
Расследования 04.09.2024 09:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.09.2024 16:32
Расследования 03.09.2024 16:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.09.2024 15:55
Расследования 03.09.2024 15:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.09.2024 13:13
Расследования 03.09.2024 13:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.09.2024 12:48
Расследования 03.09.2024 12:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:15
Тревожные сирены включили на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:41
В Твери Росгвардия жестко задержала обманувшего жителя Волжского мошенникаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:56
Росприроднадзор затребовал 29 миллионов за загрязнение ВолгиСмотреть фотографии
10:51
Ночью неизвестный пытался поджечь кирху в «Старой Сарепте»Смотреть фотографии
10:22
В Волжском задержали двоих друзей за опасную езду на капотеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
В аэропорту Волгограда усилен досмотр на международных рейсахСмотреть фотографии
09:28
Адвокат волгоградского генерала Попова просит допросить НГШ ВС РФ ГерасимоваСмотреть фотографии
09:08
Волгоградец получил сразу два штрафа за врезку в электросетьСмотреть фотографии
08:32
В Волгоградской области подорожали хлеб и макароныСмотреть фотографии
07:53
В Волгограде достраивают новую дорогу по программе «Стимул»Смотреть фотографии
07:28
Бензин в Волгоградской области «скромно» подорожалСмотреть фотографии
06:50
Жителя Калмыкии наказали рублем за токсичные кучки у строящегося ЖК в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:47
Очевидцы сообщают о бушующем пожаре у птицефабрики в МихайловкеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:26
В Волгограде оснащают новый Центр спортивных единоборствСмотреть фотографии
20:37
В Волгограде потушили пожар на территории тракторного заводаСмотреть фотографии
20:15
Волгоградские школы 6 и 7 сентября отменяют уроки из-за выборовСмотреть фотографии
19:31
«Смотри, тракторный горит»: на севере Волгограда тушат сильный пожар на бывшей территории ВгТЗСмотреть фотографииCмотреть видео
19:22
В Волгограде здание ЦУМа заподозрили в аварийности: готовится экспертизаСмотреть фотографии
17:57
«Опаливала утку»: три семьи остались без жилья после ЧП с газовым баллоном под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:57
«Природу-маму когда беречь будем?». Глава села под Волгоградом ответила на призыв поднять «филейную часть» из-за горящей свалкиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:05
В Урюпинске остановили котельную из-за порыва на сетиСмотреть фотографии
16:45
В Волгоградское водохранилище вышло 200 белоснежных яхтСмотреть фотографии
16:06
Суд рассмотрел дело о нападении коровы на женщину в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:56
В Волгоградской области в доме взорвался газовый баллонСмотреть фотографииCмотреть видео
15:37
По шесть на двоих: дравшихся с полицейскими волгоградцев остудили арестомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:30
В Волгоградской области молодого бойфренда осудили за смерть 39-летней подругиСмотреть фотографии
14:42
Встретил Победу в Одессе. В Волгоградской области простились с 97-летним ветераном ВОВСмотреть фотографии
14:25
«Надо дождаться беды?»: в Волгограде грузовик с бетонными плитами едва не протаранил домСмотреть фотографииCмотреть видео
13:51
Волгоградского омбудсмена попросили помочь в поиске пропавших без вести бойцов СВОСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде снесут дом с разрушенной ветром стенойСмотреть фотографии
 