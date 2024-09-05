Расследования 05.09.2024 11:41
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05.09.2024 11:41
21-летний житель Тверской области задержан за обман волжанина. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, парень разместил на сайте объявлений информацию о продаже компьютерных комплектующих.
Когда нашелся потенциальный покупатель, молодой человек попросил 100% предоплаты за товар. А после поступления денег на счет он направил покупателю поддельную информацию об отправке комплектующих.
На эту уловку афериста попался 54-летний житель Волжского – он перевел злоумышленнику 76 тыс. рублей, но товар так и не получил.
Накануне местонахождение мошенника было установлено, и его задержали при содействии коллег из спецподразделения Росгвардии Тверской области. По месту жительства фигуранта были изъяты компьютер, сотовые телефоны и банковские карты.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются возможные эпизоды его противоправной деятельности.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
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