Глава СК РФ дал повторное указание ускорить рассмотрение дела по обращению жильцов аварийного многоквартирного дома в Кировском районе Волгограда, сообщили V102.RU в региональном СУ СК. На бездействие чиновников, не расселяющих дом №84А по улице Быстрова, Александру Бастрыкину ранее пожаловались жильцы аварийного общежития.

Жилому зданию, от обслуживания которого отказалась управляющая компания, уже подходит пятый десяток лет. Однако строение уже находится в плачевном состоянии: из-за износа инженерных систем и коммунальных аварий затоплены подвалы, размывается фундамент, неисправна электропроводка, а также хозяйничают грызуны.

Волгоградские следователи уже проводили проверку по поручению Александра Бастрыкина по обращениям жителей этого общежития. Однако ни к какому результату это не привело. Поэтому председатель СК РФ затребовал у руководителя СУ СК по региону Василия Семенова доклад о причинах допущенной по уголовному делу волокиты. Также он поручил Семенову принять меры к ускорению расследования уголовного дела. Исполнение уже поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото: архив V102.RU