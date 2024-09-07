Расследования

Бастрыкин потребовал ускорить расселение жителей аварийного дома в Волгограде

Расследования 07.09.2024 20:27
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07.09.2024 20:27

Глава СК РФ дал повторное указание ускорить рассмотрение дела по обращению жильцов аварийного многоквартирного дома в Кировском районе Волгограда, сообщили V102.RU в региональном СУ СК. На бездействие чиновников, не расселяющих дом №84А по улице Быстрова, Александру Бастрыкину ранее пожаловались жильцы аварийного общежития.

Жилому зданию, от обслуживания которого отказалась управляющая компания, уже подходит пятый десяток лет. Однако строение уже находится в плачевном состоянии: из-за износа инженерных систем и коммунальных аварий затоплены подвалы, размывается фундамент, неисправна электропроводка, а также хозяйничают грызуны. 

Волгоградские следователи уже проводили проверку по поручению Александра Бастрыкина по обращениям жителей этого общежития. Однако ни к какому результату это не привело. Поэтому председатель СК РФ затребовал у руководителя СУ СК по региону Василия Семенова доклад о причинах допущенной по уголовному делу волокиты. Также он поручил Семенову принять меры к ускорению расследования уголовного дела. Исполнение уже поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото: архив V102.RU

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