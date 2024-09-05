Расследования

Под Волгоградом водителя-пьяницу осудили за гибель лежащего на дороге пешехода

Расследования 05.09.2024 17:44
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05.09.2024 17:44


К 6,5 годам в колонии-поселении приговорен 53-летний житель Волжского, который в Волгоградской области в пьяном угаре задавил лежащего на дороге нетрезвого пешехода. Об этом V102.RU сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

По ее словам, смертельное ДТП произошло 26 июля 2023 года на автодороге «Ленинск – с. Каршевитое».

Следствием и судом установлено, что в тот день водитель Renault Logan сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Иномарка двигалась со скоростью 55-60 км/ч. Мужчина не заметил лежащего на дороге пешехода, который также был пьян. Автомобиль переехал человека и скрылся с места ДТП. От полученных травм пешеход скончался.

Водителя обвиняли в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП).

В ходе предварительного следствия водитель признался, что человека задавил он, но уже в суде защита заявила о непричастности подсудимого к этому ДТП. Однако эта версия была опровергнута представленными в уголовном деле материалами, в том числе выводами эксперта, а также смывами следов крови с автомобиля подсудимого.

Приговором суда волжанину также в течение 2,5 лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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