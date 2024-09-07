Волжан возмутил конфликт в автобусе из-за ребенка-инвалида

В Волжском Волгоградской области в одном из городских автобусов произошел конфликт женщины с ребенком-инвалидом и кондуктором.

Как рассказали V102.RU очевидцы, на одной из остановок в салон зашла бабушка с мальчиком лет 5-6.

- В автобусе было свободно только одно место рядом с кондуктором. Бабушка попросила разрешения посадить ребёнка на это свободное место, чтоб ребёнок не упал, но кондуктор грубо отказала бабушке, объяснив, что ей не нравится, как этот ребёнок громко издаёт звуки и что у неё потом будет болеть голова от него. Бабушка ребёнка объяснила, что он так общается и не виноват, что природа его создала именно таким. Однако кондуктор продолжала возмущаться, - вспоминают очевидцы.

Лишь, когда за женщину с ребенком заступились другие пассажиры, кондуктор притихла. В итоге ребенку уступили место другие пассажиры.

Об этом случае волжане сообщили руководству МУП «Волжская автоколонна №1732». В муниципальном предприятии ее оперативно прокомментировали.

- По ситуации, представленной в паблике, администрацией МУП «Волжская АК 1732» проведено служебное расследование, в результате чего установлено, что обе стороны конфликта по-своему были неправы. Во-первых, администрация предприятия приносит свои извинения за нетактичное поведение кондуктора в части, касающейся обсуждения физического и умственного состояния здоровья ребенка, а, также за то, что кондуктором неправомерно было занято свободное место в салоне автобуса, предназначенное для пассажиров. Во-вторых, пассажир (бабушка) неправа в той части, что требовала отдельного места для посадки ребенка, не оплатив при этом за него проезд. Согласно законодательству РФ в сфере перевозок пассажиров на автомобильном транспорте, дети до 7 лет имеют право на бесплатный проезд без предоставления отдельного места для сидения, - говорится в сообщении автоколонны.

Между тем, в группе МУП «Волжская автоколонна №1732» до сих пор продолжается бурное обсуждение этого вопиющего случая. Большинство комментаторов сходятся в том, что главное в этой ситуации было не соблюсти федеральные нормы и законы, а проявить элементарное милосердие и доброту.

Фото Жесть Волжский t.me