Бастрыкин взял на контроль дело о драке с полицейскими в Волгограде

Расследования 06.09.2024 07:58
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06.09.2024 07:58
Глава СК РФ потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на сотрудников полиции в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в центральном аппарате ведомства, основанием для возбуждения уголовного дела стали события, произошедшие на дороге в Красноармейском районе Волгограда. Вечером 3 сентября сотрудники полиции остановили автомобиль, водитель и пассажир которого имели признаки алкогольного опьянения. Однако мужчины в ответ на требование правоохранителей предъявить документы стали вести себя агрессивно и причинили стражам порядка телесные повреждения.
В отношении двоих волгоградцев возбуждено дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Мужчины уже привлечены к административной ответственности в виде ареста на шесть суток. Они так и не смогли объяснить причины своей агрессии.
Фото СК РФ
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