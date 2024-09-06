Бастрыкин взял на контроль дело о драке с полицейскими в Волгограде

Глава СК РФ потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на сотрудников полиции в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в центральном аппарате ведомства, основанием для возбуждения уголовного дела стали события, произошедшие на дороге в Красноармейском районе Волгограда. Вечером 3 сентября сотрудники полиции остановили автомобиль, водитель и пассажир которого имели признаки алкогольного опьянения. Однако мужчины в ответ на требование правоохранителей предъявить документы стали вести себя агрессивно и причинили стражам порядка телесные повреждения.





В отношении двоих волгоградцев возбуждено дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).





Мужчины уже привлечены к административной ответственности в виде ареста на шесть суток. Они так и не смогли объяснить причины своей агрессии.





Фото СК РФ



